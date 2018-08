Admiterea la Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascar" din Campina are loc in perioada 24 august - 4 septembrie 2018. Primele doua zile, 24 și 25 august, sunt rezervate inscrierilor și eliberarii legitimațiilor de concurs pentru candidați. In prima etapa a inscrierilor, cea desfașurata la inspectoratele județene de poliție din teritoriu, unde s-a susținut și testarea psihologica, s-au inscris 8.249 candidați pe cele 1.300 locuri scoase la concurs in aceasta sesiune de admitere.