- Dupa o zi fierbinte, cerul s-a inorat spre seara la Gherla, iar la orizont au aparut fulgerele. Timp de cateva ore, a fulgerat fara incetare, dar, surprinzator, nu s-a auzit niciun tunet. Spectacolul de flashuri a inceput in jurul orei 21 in partea de nord-vest a orașului. Din nori albi inalți, au aparut…

- Marți seara la ora 21.49, o lumina puternica albastruie a luminat cerul la Gherla. A fost vorba despre un meteorit, observat in direcția sud. Meteoritul a fost observat din toata țara, mai ales din zona sudica, dar și din Bulgaria. Un șofer care circula marți seara pe șoseaua Dej-Cluj a inregistrat…

- In ziua de 6 iulie 1600, Mihai Viteazul se intituleaza intr-un hrisov “domn al Țarii Romanesti si Ardealului si a toata tara Moldovei”, confirmand, documentar, prima unire politica a celor trei tari romane (unirea efectiva fusese realizata la sfarsitul lunii mai 1600). Foto: Mihai Viteazul, domn al…

- A fost deschis un dosar penal la Caransebeș, dupa ce subiectele la proba de Limba romana a Bacalaureatului 2023 au aparut in mediul online, chiar in timpul examenului. Ministrul Educației a dezvaluit și cum au ajuns subiectele in spațiul public. Au fost fotografiate de elevi cu camere microscopice ascunse…

- In ziua de 29 iunie 1521 apare primul document cunoscut, scris in limba romana – Scrisoarea lui Neacsu din Campulung catre Johannes Benkner, judele Brasovului. Citește și: Un profesor de la Universitatea Stanford vine la Congresul Matematicienilor Romani, organizat la UPIT La Campulung-Muscel, vechea…

- O singura medie de 10 s-a inregistrat la nivelul municipiului Dej la Evaluarea Naționala 2023. Aparține unui elev de la Colegiul Național ”Andrei Mureșanu” Dej. A doua medie revine Școalii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” Dej – 9,87 (9,75 limba romana, 10 matematica). Podiumul e completat de o medie de 9,85…

- SUBIECTE… Absolvenții clasei a XII-a susțin astazi, 26 iunie, prima proba la Bacalureat, cea la Limba și literatura romana. Chiar daca examenul inca nu s-a incheiat, subiectele celor de la profilul real au aparut deja in mediul online. La prima parte, aceștia trebuie sa rezolve mai multe exerciții pe…

- Astazi, de Ziua Inaltarii Domnului și Ziua Eroilor comemoram ostașii patriei cazuți pe campurile de lupta pentru credința, libertate, dreptate, pentru apararea și intregirea țarii. Datorita lor avem astazi o țara libera. De asemenea, in ziua de 27 mai 1600, Mihai Viteazul devine domn al Tarii Romanesti,…