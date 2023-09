Stiri pe aceeasi tema

- Peste 15 mii de evrei hasidici au ajuns pe teritoriul Moldovei, in perioada 11-13 septembrie curent, pentru a se deplasa ulterior catre orașul Uman din Ucraina, unde vor marca sarbatoarea Noului An Evreiesc. In scopul fluidizarii activitaților din cadrul Aeroportului Internațional Chișinau, au fost…

- Aeroportul intra, de astazi, 11 septembrie, intr-o perioada in care sporesc masurile de securitate, atat in incinta instituției, cat și in apropiere. Decizia este legata de pelerinajul evreilor hasidici, care vor trece prin Moldova spre Ucraina, intr-un numar de 30 de mii.

- Procurorii PCCOCS au venit cu detalii despre descinderile din apartamentul din Chișinau al lui Arslan Safarmatov, unul dintre moldovenii inscriși in Legiunea Internaționala a Ucrainei. Astfel, PCCOCS menționeaza ca perchezițiile au avut loc intr-un dosar de trafic de droguri din Ucraina, de circa 6,7…

- Circa 64% dintre unguri sunt impotriva propunerii Comisiei Europene ca statele UE sa faca plati suplimentare pentru a furniza Ucrainei un nou sprijin financiar de 50 de miliarde de euro in urmatorii patru ani, a anuntat vineri cotidianul Magyar Nemzet, citand un sondaj al Institutului Nezopont.

- Circa 700.000 de copii din zonele de conflict din Ucraina au ajuns in Rusia, a afirmat duminica seara Grigori Karasin, seful comisiei pentru afaceri internationale din Consiliul Federatie Ruse, camera superioara a parlamentului de la Moscova, citat de Reuters, informeaza Agerpres.

- Circa 700.000 de copii din zonele de conflict din Ucraina au ajuns in Rusia, a afirmat duminica seara Grigori Karasin, seful comisiei pentru afaceri internationale din Consiliul Federatie Ruse, camera superioara a parlamentului de la Moscova, citat de Reuters.

- Circa 32.000 de barbati care au fost recrutati in inchisorile din Rusia pentru 'serviciul militar' in Ucraina s-au intors acasa, a declarat duminica seful grupului privat de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, citat de dpa, relateaza Agerpres.

- Circa 32.000 de barbati care au fost recrutati in inchisorile din Rusia pentru a fi trimiși pe front in Ucraina s-au intors acasa dupa incheierea misiunii, a declarat duminica seful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin. El se lauda ca foștii deținuți care s-au intors de pe front au comis mai…