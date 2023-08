Stiri pe aceeasi tema

- Din cei peste 500 de „urși-problema” despre care se spunea ca vor fi impușcați au mai ramas doar 220, potrivit precizarilor facute de ministrul Mediului, Mircea Fechet, care susține ca ordinul de vanare ar putea fi emis, poate chiar saptamana viitoare.

- De peste doua luni de zile, autoritatile locale prin institutiile subordonate ar fi trebuit sa identifice terenurile napadite de ambozie din oras. Aici intra atat propietatea publica, dar si privata. Legea data in acest sens obliga autoritatile sa identifice terenurile napadite de ambrozie pana in luna…

- Guvernul are nevoie de 6 miliarde de euro pentru a indeplini cerințele Comisiei Europene cu privire la deficitul bugetar. In presa au aparut informații ca autoritațile iau in calcul majorarea cotei generale de TVA de la 19 la 22%, ceea ce ar insemna scumpiri la aproape toate produsele și serviciile.…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad (UDMR), a facut un apel public la calm in problema Cimitirului International al Eroilor de la Valea Uzului, mentionand ca este important ca „tensiunea” creata in jurul acestuia „sa nu se raspandeasca la nivelul vietii noastre de zi cu zi”, conform Agerpres.…

- La data de 28 iunie a.c., polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Satu Mare, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Satu Mare, au pus in aplicare 36 de mandate de percheziție domiciliara, pe teritoriul Romaniei, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infracțional…

- In lupta cu timpul, cu suferința, dar și cu birocrația, bolnavii de cancer și supraviețuitorii vor sa-și ceara drepturile in strada. Și sa dea in judecata Ministerul Sanatații daca va intarzia punerea in aplicare a Planului Național de Combatere a Cancerului.

- Autoritatile locale au declarat pe Telegram ca atacul a lovit depozite apartinand unor magazine si unei organizatii religioase, ranind doua persoane.Melinda Simmons, ambasadorul Marii Britanii la Kiev, i-a laudat pe Tvorchi pentru prestatia lor de la Eurovision 2023."Punerea in scena a fost geniala.…

- Inaintea ofensivei ruse in Ucraina, canalul de Telegram al bloggerului Mihail Zvinciuk era cunoscut in principal de pasionatii de subiecte militare; astazi, acesta are peste un milion de abonati, mult mai multi decat numeroase mass-media ruse, scrie vineri France Presse intr-un articol despre bloggerii…