Astazi, 6 decembrie 2021, in județul Alba au fost raportate 22 noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 33.931 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 32.264 de persoane au fost declarate vindecate și s-au inregistrat 1.097 decese. In ultimele 24 de ore, in județul Alba au fost inregistrate patru decese datorate COVID-19. Este vorba despre o femeie de 86 de ani, din Ocna Mureș, o femeie de 87 de ani, din Aiud și o femeie de 81 de ani, din Ocna Mureș, toate nevaccinate,…