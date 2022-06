Stiri pe aceeasi tema

- In total 22 de persoane au fost ranite si spitalizate in urma unei coliziuni intre un tren regional de pasageri si o locomitiva in Catalonia, in nord-estul Spaniei, relateaza The Associated Press. Guvernul Cataloniei a anuntat ca cnci dintre cei 22 de raniti se aflau in stare grava. Aceasta coliziune…

- Pompierii au reusit sa limiteze raspandirea unui incendiu de vegetatie care a devastat 3.500 de hectare de padure si tufaris in sudul Spaniei, a anuntat vineri ministrul spaniol pentru Relatia cu Parlamentul, Felix Bolanos, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Doi romani au murit și alți trei sunt in stare grava, dupa ce autobuzul in care se aflau s-a rasturnat in sudul Spaniei. In vehicul se aflau in total 15 muncitori sezonieri de origine romana. Primarul localitații in apropierea careia a avut loc accidentul a declarat ca autobuzul prelua angajați romani…

- Presedintele rus Vladimir Putin este probabil sa anexeze la Rusia partile ocupate din sudul si estul Ucrainei, potrivit unor analisti ai Institutului pentru Studierea Razboiului, care avertizeaza ca mutarea ar putea fi folosita apoi pentru a ameninta Ucraina si aliatii sai cu un atac nuclear.

- Rusia nu renunța la ofensiva in Ucraina, ci se va concentra asupra preluarii totale a regiunii Donbas in urmatoarele saptamani, a declarat marți secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, potrivit Reuters.

- O persoana a fost ucisa si 14 au fost ranite intr-un atac rusesc la Nikolaev, oras din sudul Ucrainei, a anuntat duminica guvernatorul regiunii, Vitali Kim, potrivit AFP, citata de Agerpres.Printre persoanele spitalizate se numara si un adolescent de 14 ani, ranit usor, a precizat el pe Telegram. Fii…

- Cel putin 95 de persoane au fost ranite, luni, in urma ciocnirii a doua trenuri, a anuntat Apararea Civila din Tunisia. Accidentul a avut loc in Jbel Jelloud, la periferia din sudul capitalei Tunis, iar cauzele producerii lui nu sunt cunoscute deocamdata.

- Sunt victime, ca urmare a seismului puternic care a zguduit miercuri noaptea estul Japoniei, semanand spaima in randul locuitorilor din zonele in care s-a simțit cutremurul de peste 7 grade pe scara Richter. Cel puțin patru oameni au murit și peste 100 au fost raniți, dupa ce seismul de 7,3 grade a…