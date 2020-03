Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul persoanelor infectate cu noul tip de coronavirus a ajuns la 139 in Romania, iar noua dintre acestea au fost declarate vindecate. De asemenea, conform presei locale, dintre acestea, 12 persoane au fost infectate de o tanara in varsta de 26 de ani, care a refuzat sa stea in izolare la domiciliu.

- Astrologul Alexandru Nicolici a fost internat la Institutul Matei Balș la solicitarea medicilor de la Spitalul Universitar carora le-a spus ca a calatorit in Israel, deși inițial nu a recunoscut deplasarea intr-o zona de risc. Astrologul, suspect de coronavirus, a ajuns la spitalul Universitar din Capitala…

- Fiica unei femei infectate cu coronavirus a fost la școala pana ieri, femeia neanunțand ca era suspecta sau ca a fost testata pozitiv, dupa cum arata un document obținut de Libertatea . Femeia s-a intors din Israel in data de 29 februarie. Intre timp, fetița ei, eleva in clasa intai, a mers tot timpul…

- Libertatea a intrat in posesia unui document prin care Școala Gimanziala nr. 56 din Capitala anunța ca fiica unei femei infectate cu coronavirus, care invața la clasa IC, a fost la școala pana ieri, iar femeia n-a anunțat ca este suspecta ori ca a fost testata pozitiv. Femeia este una dintre cele doua…

- Un angajat ADP sector 4, fost politist infectat cu COVID-19, a fost internat aproape o saptamana la Spitalul „Dimitrie Gerota“ din Capitala fara sa se stie ca este infectat cu COVID-19. Pe 2 martie, inainte cu o zi de internare, a impartit martisoare la peste 100 de colege, apoi a intrat in contact…

- Peste 3.000 de angajați din sistemul sanitar din China au fost infectati cu noul coronavirus, aparut la sfârsitul anului trecut în aceasta tara, a anuntat luni un functionar din cadrul Comisiei Nationale de Sanatate, citat de Xinhua, scrie Agerpres.Liang Wannian a declarat reporterilor…

- Masuri draconice la Beijing, in incercarea de a opri epidemia de pneumonie virala provocata de coronavirus. De astazi, toți cei care se intorc in capitala Chinei trebuie sa intre in carantina. Se pot izola acasa, timp de 14 zile.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o prognoza speciala pentru Capitala pentru intervalul 27 decembrie 2019, ora 22:00 – 29 decembrie 2019, ora 22:00, relateaza Agerpres. Potrivit meteorologilor, in București temperaturile vor scadea de la o zi la alta, incepand de vineri seara, ajungandu-se…