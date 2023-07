2024 Peugeot 208 și E-208: Un Facelift Elegant și Tehnologie Îmbunătățită Peugeot 208 este cel mai bine vandut model al marcii in Europa, iar acum producatorul francez s-a pus pe treaba pentru a face acest popular supermini și mai bun printr-un facelift la jumatatea ciclului de viața. Facelift-ul se aplica atat versiunii pe benzina a modelului 208, cat și versiunii complet electrice E-208, ambele lansate in 2019. Acest refresh vine la momentul potrivit pentru a menține mașina relevanta intr-un sector extrem de competitiv. Platforma CMP a grupului Stellantis, pe care o impartașește cu Vauxhall Corsa, a fost actualizata anul acesta, iar principalul sau rival, Renault… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

