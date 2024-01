Stiri pe aceeasi tema

- Realitatea Plus gazduiește prima emisiune de televiziune din Romania in care realizatorul este generat de inteligența artificiala. „Ceea ce vedeți in imagine seamana cu mine dar este in totalitate generat pe calculator. Vocea ar mai avea unele inflexiuni care pot sa faca o distincție, dar este la cateva…

- Sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, telespectatorii vor putea urmari o ediție cu totul speciala a emisiunii iUmor. Second Chance Top Finaliști All Seasons este o ediție ce va surprinde fanii emisiunii cu momente cu totul inedite, c

- Sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1 și in AntenaPLAY, telespectatorii vor putea urmari o ediție cu totul speciala a emisiunii iUmor. Second Chance Top Finaliși All Seasons este o ediție ce va surprinde fanii emisiunii cu momente cu totul inedite, care i-au impresionat pe cei patru jurați.

- Grupul Alphabet a lansat cel mai avansat model al sau de inteligenta artificiala (AI), o tehnologie care este capabila sa prelucreze diferite forme de informatii, cum ar fi video, audio si text, relateaza Reuters.

- Phenomena Laboratory este o organizație de design arhitectural, cu o viziune unica, ce se distinge printr-o ințelegere profunda a nevoilor umane, avand ca scop armonizarea mediului de viața prin intermediul designului contemporan. Phenomena Laboratory anunța lansarea și integrarea in echipa a primului…

- Aceasta a fost o intrebare-cheie la care s-au oferit raspunsuri in cadrul evenimentului de final al proiectului Erasmus + “FACILITATE-AI: Guidelines for facilitating the learning of Artificial Intelligence (AI) by School Students of Grades 7-12”, proiect identificat la nivel european 2021-1-CY01-KA220-SCH-000032567…

- Elon Musk a facut noi declarații bizare, joi, intr-o discuție cu premierul britanic, Rishi Sunak. Miliardarul a spus ca inteligența artificiala va aduce cu ea o „era a abundenței” și un „venit universal ridicat” dar și ca „roboții umanoizi” ar putea sa-i „vaneze pe oameni”.

- Exista șapte miliarde de smartphone-uri utilizate in intreaga lume. Teoretic fiecare cetațean al planetei, dar in realitate marea majoritate a populației lumii are un computer in buzunar. Iar cloud computing le da posibilitatea oamenilor sa acceseze software, servicii și conținut oriunde și oricand.…