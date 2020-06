Stiri pe aceeasi tema

- Luna trecuta a fost cea mai calda luna mai inregistrata la nivel global de la inceperea masuratorilor in 1981 de catre Serviciul pentru schimbari climatice Copernicus (C3S), administrat de Uniunea Europeana, relateaza vineri dpa.

- Meteorologii de la ANM anunța ca vremea se va incalzi considerabil la Cluj in acest final de saptamana, insa cerul va fi predominant innorat.Astfel, vineri, temperaturile vor fi cuprinse intre 26 grade Celsius și 12 grade Celsius. Cerul va fi parțial innorat.Sambata, vremea se va mai incalzi puțin,…

- Dupa cateva zile cu temperaturi destul de scazute pentru aceasta perioada și intensificari ale vantului, meteorologii de la ANM anunța ca vremea se va incalzi, din acest weekend, la Cluj.Astfel, vineri, temperaturile vor fi cuprinse intre 18 grade Celsius și 2 grade Celsius, iar cerul va fi variabil.Sambata,…

- Meteorologii anunta ca astazi vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta perioada din an, cu temperaturi in crestere in cea mai mare parte a tarii. Mercurul din termometre va urca pana la 21 de grade Celsius in Oltenia.Vremea va continua sa se incalzeasca și va deveni mult mai calda decat in mod…

- Meteorologii anunța ca joi vom avea parte de o vreme in general frumoasa, care va deveni deosebit de calda pentru aceasta perioada a anului. In București, vremea va fi deosebit de calda, temperatura maxima urmand a urca pana la 20 de grade Celsius.Cerul va fi variabil, cu unele innorari in nordul teritoriului…