200.000 de euro, gratis, pentru afacerile din mediul rural Antreprenorii din zonele rurale pot solicita bani nerambursabili de la stat, in cadrul unui program național cu un buget de 200 de milioane de euro. Este vizata dezvoltarea antreprenoriatului rural, respectiv inființarea intreprinderilor de economie sociala in mediul rural. Pot solicita aceste sume nerambursabile afaceriștii de la țara care desfașoara activitați in domenii ca procesarea, […] Articolul 200.000 de euro, gratis, pentru afacerile din mediul rural apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca in anii trecuți, intreprinzatorii erau descurajați sa porneasca afaceri de numeroasele modificari fiscale si legislative, in acest an, apariția crizei sanitare fara precedent este principalul motiv al franarii apetitului pentru business din economie. In jumatate de an, doar cateva sute de bacauani…

- In viitorul ceva mai indepartat, coordonatorul lotului național de juniori la lupte dorește sa se stabileasca in Franța. Asta dupa ce va ajunge la Jocurile Olimpice. Eventual la cele de peste patru ani, de la Paris. Te poți bucura de viața și in vremurile noului Coronavirus. O spune Catalin Matache,…

- Lucrarile la brațul de vest al șoselei de centura s-au incheiat. Ultimele marcaje au fost trasate, s-au amplasat indicatoarele și sistemele de siguranța rutiera. “Din pacate, cu toții stam dupa apetitul pentru festivism politic al PNL și suntem invitați sa numaram zilele pana cand peneliștii se vor…

- Cu exceptia serviciilor acordate in cabinetele medicilor de familie si in ambulatoriul clinic de specialitate, care pot fi accesate fara utilizarea cardului de sanatate pana la data de 30 septembrie 2020, incepand cu data de 1 iulie toate celelalte servicii medicale, respectiv serviciile de ingrijiri…

- Lectura evanghelica de duminica este partea finala din capitolul 10 al Evangheliei dupa Matei, in care Isus le da discipolilor sai o ampla invatatura despre misiune sau slujire. In prima parte a lecturii, Isus zugraveste un portret al misionarului sau al ministrului sacru care este vrednic de numele…

- In numarul de astazi, cotidianul Deșteptarea publica un interviu cu fostul fotbalist și antrenor Nicolae Vatafu. Dincolo de latura sa strict publicistica, interviul are și valoarea unei reverențe adresate unui om care a slujit fotbalul bacauan o viața intreaga. La intrebarea „Cum era fotbalistul Nicolae…

- La Sarata, de ani de zile, o cișmea – cum o numesc localnicii – le asigura apa cea de toate zilele. Practic, e un loc, amenajat in urma cu zeci de ani, de unde fiecare care avea nevoie – localnic sau simplu trecator – iși putea potoli setea sau adapa animalele. De altfel, vechimea amenajarii […] Articolul…

- Liderul PSD Bacau, Dragoș Benea, da o replica dura liberalilor care s-au laudat cu semnarea contractului pentru proiectarea Autostrazii Brașov – Bacau. “Observ ca cei de la PNL Bacau nu rateaza nicio ocazie pentru a se umple de ridicol: dupa ce au votat in Parlament pentru autostrada ieșenilor (A8 Tg.…