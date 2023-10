Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 20.000 de credinciosi au sosit, duminica seara, la Mitropolia Moldovei si Bucovinei pentru a lua parte la pelerinajul Calea Sfintilor, procesiune in care racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost purtata pe strazile din centrul municipiului Iasi. IPS Teofan, mitropolitul Moldovei…

- Zeci de mii de credinciosi sunt asteptati la pelerinajul religios de la Iasi, la moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, racla cu sfintele moaste urmand sa ramana in curtea catedralei timp de noua zile, potrivit news.ro.Reprezentantii Mitropoliei Moldovei si Bucovinei (MMB) au transmis, joi, ca pelerinajul…

