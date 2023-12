200 de pagini anti-sărăcie pentru o zonă importantă din Sectorul 4 Consilierii locali ai sectorului 4 au aprobat un proiect de amploare pentru dezvoltarea comunitații marginalizate „Brancoveanu – Berceni”, cu o strategie anti-saracie care implica investiții de 64 de milioane de euro in urmatorii 6 ani. Acest proiect, continuarea unei strategii similare, primește o finanțare semnificativa din fonduri europene. Proiectul cuprinde masuri sociale pentru o zona importanta din Sectorul 4, precum ridicarea unei cantine pentru saraci și activitați extrașcolare, dar și proiecte ambițioase, cum ar fi un serviciu de salinoterapie sau un centru de recuperare bazat pe hidrokinetoterapii.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

