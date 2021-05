Stiri pe aceeasi tema

- Platforme de depozitare a deseurilor FOTO: politia de frontiera. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : Autoritatile române lucreaza la un proiect de construire a unor platforme de depozitare a deseurilor, altele decât cele menajere, pentru localitati rurale si urbane. Finantarea…

- Promisiunile vin din partea ministrului Mediului, Tanczos Barna, care azi la Tg. Mureș a recunoscut existența acestui fenomen cronic in Romania, prin care mai multe companii aduc in țara sub diverse denumiri, inclusiv marfa second-hand. Doar in ultimele doua luni, comisarii Garzii de Mediu Constanta,…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca se lucreaza la un proiect de construire a unor platforme de depozitare a deseurilor, altele decat deseurile menajere, pentru localitati rurale si urbane, si ca suma preconizata a fi alocata…

- Astazi au fost raportate 101 cazuri noi in județ, iar in urma retestarii 19 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Astfel, in județul Mureș au fost confirmate, de la debutul pandemiei, aproape 23 de mii de persoane infectate cu noul coronavirus. Mai mult de 20 de mii dintre acestea s-au vindecat. Pana…

- O ursoaica si-a facut barlog si a fatat doi pui in statiunea Izvoru Muresului, la mica distanta de locuintele oamenilor, ministrul Mediului, Tanczos Barna, anuntand ca se fac demersuri pentru relocarea animalelor, in cursul zilei de joi sau cel tarziu vineri. Am alertat toate autoritatile și asteptam…

- Pana astazi, 30 martie, in județul Mureș au fost confirmate 20.279 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 96 cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus. Potrivit informațiilor DSP Mureș, la aceasta data sunt internate 355 persoane cu test…

- Pana astazi, 05 martie, in județul Mureș au fost confirmate 18.853 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 52 cazuri noi de persoane infectate, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Potrivit informațiilor DSP Mureș,…

- Pana astazi, 19 februarie, in județul Mureș au fost confirmate 17.611 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 78 cazuri noi de persoane infectate. Potrivit informațiilor DSP Mureș, la aceasta data sunt internate 196 persoane cu test pozitiv in…