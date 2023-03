Stiri pe aceeasi tema

- In valoare de 1.000 de lei, sprijinul este acordat prin intermediul Direcției de Asistența Sociala. Din anul 2019 și pana in prezent, un numar de 1852 de familii din municipiu au fost declarate eligibile pentru plata sprijinului financiar acordat sub forma de tichete pe suport electronic Termenul de…

- Cei doi, un barbat și o femeie, ar fi oferit imprumuturi cu dobanda incepand cu anul 2019. Ambii inculpați sunt din orașul Victoria. Ei ar fi imprumutat diferite sume de bani mai multor persoane vatamate care proveneau din medii vulnerabile ale aceleiași localitați. Ulterior, ar fi perceput dobanda…

- Astazi a inceput distribuirea, de catre postasi, a cardurilor de energie pentru persoanele vulnerabile. Valoarea ajutorului este de 1.400 de lei pe an: 700 de lei in aceasta luna, iar restul in septembrie. Cu aceste carduri, romanii isi pot plati facturile la curent si incalzirea locuintei. Primele…

- Administrația Publica Locala a Municipiului Baia Mare acorda si in acest an reducerea de 10 % baimarenilor, contribuabili persoane fizice și juridice, care achita integral pana la data de 31 martie taxele și impozitele locale. Taxele si impozitele pot fi efectuate online pe site-ul www.baiamare.ro sau…

- REȘIȚA – „Finalizam anul in forța. Trei proiecte semnate in ultima zi de munca a acestui an. Valoarea totala a investițiilor: 29.906.562 lei“, transmite primarul municipiului! Șeful administrativului reșițean se mandrește cu semnarea, in 30 decembrie, contractelor de finanțare pentru trei proiecte importante:…

- Zilele trecute, consilierii locali baimareni au aprobat o noua rectificare bugetara, care prevede, printre altele, majorare de buget la unele instituții din subordine, precum clubul Minaur și Direcția de Asistența Sociala. Iata cele mai importante puncte din proiectul de hotarare: Art.1 Se aproba bugetul…

- Primarul municipiului Bistrița, Ioan Turc, a anunțat ca prin campania pe care a inițiat-o anul trecut, in decembrie, „Craciunul Solidaritații”, s-a reușit mobilizarea de energie și anul acesta pentru persoanele pe care Direcția de Asistența Sociala le are in evidența ca fiind in situații foarte dificile.…

- Membrii Centrului de Zi ”Clubul Pensionarilor” al Direcției de Asistența Sociala a municipiului Bacau au ținut ca și in acest an, de Craciun, sa aduca bucurie in sufletele unor batrani, care iși traiesc amurgul vieții intr-un camin. Inca din 15 decembrie, 50 de pensionari din cadrul clubului au pornit…