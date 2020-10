Stiri pe aceeasi tema

- Poate cel mai bun lucru pe care poti sa-l faci pentru copilul tau, atunci cand vine vorba de preventie, este sa-l vaccinezi antigripal. Im acest fel, elimini din start posibilitatea ca el sa aiba gripa. "Trebuie sa ne vaccinam antigripal, cred ca in momentul asta e un element crucial. In…

- Romania va beneficia de o cantitate de 25.157 flacoane Veklury (Remdesivir), in trei transe, pentru tratarea pacientilor cu COVID -19 eligibili, in cadrul contractului finantat si semnat de Comisia Europeana cu compania farmaceutica producatoare, anunta Ministerul Sanatatii.

- Unele dintre cele mai grave cazuri de infectii cu noul coronavirus sunt tratate cu antiviralul Remdesivir. Cateva zeci de bolnavi romani au beneficiat de acest medicament, in cadrul unui studiu clinic. Medicii romani explica in ce fel poate fi el folosit și care sunt beneficiile.Momentan, Remdesivir…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat vineri, in cazul unei conferinte de presa sustinuta la Iasi, ca Romania a avut pana acum 640 de flacoane din medicamentul Remdesivir, primite in cadrul unui studiu clinic, urmand ca in perioada urmatoare sa mai vina o cantitate de 600 de flacoane. „Dupa cum…

- Romania a beneficiat de 640 de flacoane de Remdesivir și urmeaza sa primeasca alte 600, a spus ministrul Sanatații, Nelu Tataru. El a explicat insa ca tratamentul, primul autorizat ipotriva COVID-19, a ajuns in Romania in cadrul unui studiu clinic.