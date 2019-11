Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR Dan Barna anunta, intr-o postare pe Facebook, ca s-a intalnit cu premierul Ludovic Orban si ca, alaturi de Dacian Ciolos, i-a reamintit conditiile puse la investirea Guvernului, printre care alegeri in doua tururi pentru primari, anularea recursului compensatoriu, desfiintarea Sectiei…

- Jurnalista Sorina Matei il torpileaza pe ministrul Justiției, Catalin Predoiu. Matei scrie, pe Facebook, despre o mutare incendiara facuta de actualul liberal pe vremea cand era ministru al Justiției din partea PDL.Citește și: Ministerul Sanatații face ANCHETA la Spitalul Județean din Timișoara…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a fost ales, vineri, in functia de vicepresedinte al Partidului Democrat European (EDP).Potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, de Pro Romania, votul a fost acordat in cadrul Consiliului EDP, eveniment care se desfasoara la Paris, conform…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4.7781 lei/euro, in scadere cu 0,01% fata de valoarea atinsa joi. Dolarul american a atins cel mai ridicat nivel din ultimele 2 luni, conform News.ro.Miercuri seara, pe piata interbancara, euro a depasit pragul de…

- Ludovic Orban s-a intalnit, vineri dimineața. cu liderii USR și PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș, au declarat pentru MEDIAFAX surse politice. Printre prioritațile prezentate de președintele PLUS premierului se numara alegerile locale in doua tururi, impozitarea pensiilor speciale și anticipatele.Citește…

- E scandal la Curtea de Casație și Justiție, acolo unde mii de oameni din toata țara au venit sa asiste și sa fie audiați in Dosarul Revoluției, unde inculpat este și fostul președinte al Romaniei, Ion Iliescu. Revoluționarul Teodor Marieș susține ca jandarmii au trimis oamenii acasa spunandu-le ca…

- Angajatii spitalelor publice din Franta au organizat, joi, o ampla miscare de protest, suspendand activitatile generale, informeaza cotidianul Le Figaro si postul Europe1, potrivit Mediafax.ro.Medicii, asistentii medicali si infirmierii denunta starea sistemului medical din Franta si cer Guvernului…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE) și-a desemnat noi ambasadori in Belgia, Franța și Turcia. In cadrul ședinței de astazi,15 octombrie, a Comisiei politica externa și integrare europeana, doua dintre persoanele nominalizate și-au prezentat candidaturile in fața deputaților.