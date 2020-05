Stiri pe aceeasi tema

- Un convoi de 20 de camioane cu echipamente sanitare oferite de Romania Republicii Moldova pentru sprijinirea in lupta impotriva epidemiei de COVID 19 va pleca miercuri dimineata din Piata Victoriei, in prezenta premierului Ludovic Orban.Convoiul format din 20 de camioane se va deplasa din rondul din…

- Dupa ce a trecut in revista masurile pe care Guvernul le-a luat inca dinainte de a se instaura situatia de urgenta, premierul Ludovic Orban a afirmat ca epidemia ne-a prins fara stocuri de materiale sanitare, dar in momentul de fata producem si ne permitem deja sa livram unor tari ca Spania, Italia…

- Guvernul aproba joi, in sedinta, suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii cu 16.500.000 de lei din Fondul de rezerva bugetara, pentru acordarea unui ajutor umanitar medical cu titlu gratuit, necesar in lupta anti-COVID, pentru Republica Moldova. Prim-ministrul Ludovic Orban a acceptat introducerea…

- Premierul Ludovic Orban a participat joi la imbarcarea echipei de medici și asistenți romani care pleaca in misiune in Republica Moldova pentru a sprijini personalul medical din aceasta țara, aflat in prima linie de lupta impotriva epidemiei de coronavirus.El a spus ca astazi Guvernul va aproba…

- Premierul Ludovic Orban a transmis, miercuri, un mesaj muncitorilor sezonieri romani care pleaca in strainatate. Potrivit sefului Guvernului, sunt doua modalitati de plecare la munca in strainatate: prin intermediul unor agentii de plasare a fortei de munca si prin relatiile stabilite anterior intre…

- Doua zboruri Boeing 737 ale companiei Tarom aduc la Oradea 20 de tone de materiale sanitare pentru spitale. Achiziția a fost facuta direct de primaria Oradea, fara a sta la mila Guvernului. ”Doua aeronave Boeing 737 ale companiei Tarom sunt in zbor spre Oradea. Aduc fiecare cate 10 tone de materiale…

- Un protest are duminica dupa amiaza in Piața Victoriei. Mai mulți oameni s-au strans in fața Guvernului pentru susținerea profesorului Mircea Beuran, care se afla in arest la domiciliu.„Justiție, nu execuție”, „Libertate pentru Beuran”, striga oamenii stranși in fața Guvernului. Mircea…

- Prim-ministrul interimar Ludovic Orban participa, de joi pana duminica, la Conferinta internationala de Securitate de la Munchen, ajunsa anul acesta la cea de-a 56-a editie. Evenimentul reuneste lideri si factori de decizie importanti in materie de securitate si aparare - sefi de stat si de guvern,…