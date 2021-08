Stiri pe aceeasi tema

- Dupa retragerea din Afganistan, US Army parasește o alta zona de conflict. Irakul nu mai are nevoie de prezența trupelor americane pe teritoriul sau in acțiunile de combatere a gruparii teroriste Stat Islamic...

- Armata ucraineana a primit o noua drona de lupta din Turcia, capabila sa zboare de doua ori mai departe decat modelele anterioare, relateaza vineri dpa, potrivit agerpres, "Aparatele Bayraktar sporesc semnificativ capacitatea fortelor navale ale Ucrainei de a apara frontierele sudice", a declarat…

- SUA vor incepe in ultima saptamana a lunii iulie sa-i evacueze cu avionul pe afganii care au ajutat armata americana, precum si familiile lor, a anuntat miercuri un inalt responsabil american, relateaza AFP. Washingtonul “lanseaza o operatiune pentru a ajuta relocarea afganilor interesati si eligibili…

- Compania farmaceutica americana Moderna lucreaza la o tehnologie ce ar permite dezvoltarea rapida a vaccinurilor impotriva virusurilor, pentru a putea evita, pe viitor, transformarea epidemiilor in pandemii.

- Intr-un comunicat, Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au declarat ca avioanele sale de lupta au lovit companiile militare operate de Hamas in Khan Younis și in orașul Gaza. Armata a atacat in noaptea de joi spre vineri anumite tinte strategice ale miscarii islamiste Hamas din Fasia Gaza, potrivit…

- Accidentul a avut loc la ora 03:39, pe autostrada Arad-Nadlac, sens de mers inspre Punctul de Trecere a Frontierei. Victimele se aflau intr-un microbuz inmatriculat in Cehia, potrivit ISU Arad. In total, in mijlocul de transport se aflau 17 cetațeni ucraineni. Dintre cele 17 victime, una a decedat.

- Armata aeriana israeliana a bombardat duminica casa liderului Hamas și a distrus casa altei familii din Fașia Gaza, dupa ce Hamasul palestinian a lansat peste 100 de rachete asupra Israelului. Cel puțin 43 de palestinieni, dintre care 8 copii, au fost uciși și alți 50 au fost raniți duminica in urma…

- Zece palestinieni au fost uciși vineri în Cisiordania ocupata în mai multe ciocniri cu armata israeliana, dupa o zi de ample proteste furioase, potrivit unui nou raport al ministerului palestinian al sanatații, potrivit AFP.Majoritatea acestor palestinieni au fost uciși cu de catre IDF…