Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Consiliului Judetean Mures a semnat, joi, un protocol de colaborare cu Teqball Romania, in scopul popularizarii acestui sport in judet. Aceasta colaborare urmareste sprijinirea competitiei 'Romanian Teqball Challenger Series', precum si infiintarea Centrului National…

- Daca mai mult de doua cadre didactice sunt depistate pozitiv, se va suspenda activitatea intregii școli The post SE INCHIDE ȘCOALA,daca mai mult de doua cadre didactice sunt depistate pozitiv first appeared on Partener TV .

- Polițiștii au desfașurat controale pentru siguranta transporturilor feroviare de calatori The post Controale facute de polițiști pentru siguranța calatorilor first appeared on Partener TV .

- ANMH a emis un COD PORTOCALIU de vant, viscol puternic și vizibilitate redusa, valabil și pentru județul Dambovița The post COD PORTOCALIU de vant, viscol puternic și vizibilitate redusa first appeared on Partener TV .

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca vremea se va incalzi de la o zi la alta devenind deosebit de calda pentru aceasta perioada a anului The post SCAPAM DE GER. Cum va fi vremea azi, 20 ianuarie 2021 first appeared on Partener TV .

- Un concert susținut de cvintetul Orchestrei Simfonice Muntenia și invitații sai The post Centrul Judetean de Cultura Dambovita marcheaza ziua de 15 ianuarie, prin activitati cultural-artistice first appeared on Partener TV .

- In muntii Fagarasului, Bucegi, Parang, Șoreanu, Țarcu și Godeanu riscul este insemnat, respectiv gradul 4, la peste 1800 m altitudine, risc ce se va menține si in zilele urmatoare The post DSU: Risc de producere a avalanselor in zona montana inalta first appeared on Partener TV .

- Vezi unde vor fi ele amplasate astazi, 04.01.2021, la nivelul județului Dambovița The post ATENȚIE la RADARE! Aparatele sunt amplasate pe toata raza județului Dambovița first appeared on Partener TV .