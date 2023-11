199 de cruci pe 85 de kilometri, pe „Drumul Morții” – DN2 E85 Pe „Drumul Morții” – DN2 E85, cunoscut și sub numele de Drumul Național 2, in județul Buzau, exista 199 de cruci dispuse pe o lungime de aproximativ 85 de kilometri, simbolizand amintirea victimelor accidentelor rutiere din ultimii zece ani. Aceasta cifra depașește chiar și lungimea acestui drum periculos. DN2 (E85) este considerat una dintre cele mai periculoase artere de circulație din Romania, confruntandu-se anual cu numeroase accidente rutiere soldate cu pagube materiale, leziuni grave și pierderi de vieți. Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzau raporteaza existența a 199 de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

