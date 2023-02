Stiri pe aceeasi tema

- Academia Romana reia ciclul conferintelor cu public sustinute la Fundatia "Dallesldquo;, dupa o intrerupere de 75 de ani. Conferinta inaugurala va fi rostita de acad. Ioan Aurel Pop, presedintele Academiei Romane. Cu acest prilej va fi prezentata o scurta istorie a Fundatiei "Ioan I. Dallesldquo;, precum…

- Luni, 12 decembrie, la Cinema Victoria a avut loc prezentarea oficiala a programului evenimentelor care se vor desfașura in anul 2023, cand Timișoara va deține titulatura de Capitala Europeana a Culturii. Deschiderea oficiala a TM2023 avea loc in weekendul 17-19 februarie.

- Primaria Chișinau va asigura transport cu ocazia deschiderii Arenei Chișinau, decizia a fost luata ca urmare a numarului mare de doritori de a participa la concertul trupei „Okean Elzy” din 24 decembrie. Anunțul a fost facut de primarul, capitalei, Ion Ceban la ședința operativa a serviciilor Primariei.

- Cateva mii de targovișteni- copii, parinți și bunici, au participat luni seara la evenimentul de aprindere a iluminatului festiv și deschiderea targului de Craciun din Piața Tricolorului. A fost spectacol total vreme de cateva zeci de minute, cu lasere și drone, cu muzica și multa voioșie. Au fost prezenți…

- Mesajul primarului comunei Bradu, Dan Stroe: „Dragi copii, parinți și bunici, va aștept azi, de Sfantul Nicolae, in incinta Bazei Sportive, la ora 16.45, sa dam impreuna startul magiei sarbatorilor de iarna prin aprinderea bradului de Craciun și a celorlalte ornamente festive. Dupa o pauza de 2 ani,…

- Luminițele de sarbatori au fost aprinse, in aceasta seara, la Ploiești! Primarul municipiului Ploiești, Andrei Liviu Volosevici, a dispus ca iluminatul public ornamental de sarbatori sa fie aprins luni, 05 decembrie a.c., in ajun de Moș Nicolae, la ora 18.00. Deschiderea festiva a iluminatului public…

- Un impresionant foc de artificii și un spectacol in aer liber susținut de Gașca Zurli, la deschiderea oficiala a celui mai așteptat parc tematic de Craciun din București Peste 100.000 de oameni au fost prezenți in Parcul Drumul Taberei, weekend-ul acesta, odata cu deschiderea oficiala ,,WEST SIDE CHRISTMAS…

- Cupa Mondiala FIFA a inceput in Qatar pe 20 noiembrie. In așteptarea inceperii, fanii au urmarit focuri de artificii. Deschiderea oficiala a Cupei Mondiale FIFA 2022 a avut loc in Qatar. Inainte de inceperea primului meci FIFA a organizat un spectacol cu ​​drone și focuri de artificii. Menționam ca…