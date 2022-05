Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Aiud organizeaza, in data de 19 mai 2022, evenimentul „Ziua Familiei”. Dupa doi ani in care acest eveniment nu a putut fi organizat, in acest an vom sarbatori familiile care implinesc 50 de ani de la casatorie in anul 2022, precum și pe cele care și-au aniversat cei 50 de ani de…

- VIDEO: Barbat din Alba RANIT GRAV in timp ce lucra cu un utilaj agricol. A fost chemat de urgența un elicopter SMURD Un barbat din Aiud a fost ranit grav, sambata, 30 aprilie, in timp ce lucra cu un utilaj agricol. Salvatorii au solicitat un elicopter SMURD pentru a-l transporta pe barbat la Targu Mureș. …

- Astazi, 4 aprilie 2022, in județul Alba s-au inregistrat 15 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 1 a fost atribuit orașului Ocna Mureș și 1 comunei Unirea. Localitațile din care provin cazurile de COVID-19 confirmate…

- Astazi, 16 martie 2022, in județul Alba s-au inregistrat 61 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 1 a fost atribuit orașului Baia de Arieș și 1 comunei Sohodol. Localitațile din care provin cazurile de COVID-19…

- Astazi, 18 februarie 2022, in județul Alba s-au inregistrat 264 noi cazuri de COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 15 au fost atribuite orașului Cugir (13 cazuri noi și 2 reinfectari) și cate 1 comunelor Blandiana, Saliștea și Șibot. Localitațile…

- Astazi, 14 februarie 2022, in județul Alba s-au inregistrat 235 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 3 au fost atribuite orașului Baia de Arieș, 2 orașului Campeni, 3 comunei Vadu Moților și cate 1 comunelor Bistra,…

- Astazi, 5 februarie 2022, in județul Alba s-au inregistrat 637 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 18 au fost atribuite orașului Ocna Mureș (16 cazuri noi și 2 reinfectari), 5 comunei Unirea (4 cazuri noi și…

- Astazi, 4 februarie 2022, in județul Alba s-au inregistrat 680 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 8 au fost atribuite orașului Abrud, 5 comunei Roșia Montana, 2 comunei Ciuruleasa și 1 comunei Bucium. Localitațile…