- TRADITII si OBICEIURI in luna OCTOMBRIE. Ce sarbatori sunt in OCTOMBRIE In luna lui Brumarel, avem parte de patru mari sarbatoari religioase: Acoperamantul Maicii Domnului (1 octombrie), Sfanta Cuvioasa Paraschiva (14 octombrie), Sfantul Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de Mir (26 octombrie) si Sfantul…

- Honduras isi va muta ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim pana la sfarsitul anului, a anuntat duminica presedintele Juan Orlando Hernandez, relateaza luni dpa, preluata de Agerpres. Statele Unite au facut acelasi pas controversat in urma cu doi ani. Subiectul este unul sensibil, avand in…

- O icoana a Sfantului Sava Brancovici a fost adusa din Sfantul Munte in orasul Ineu, la implinirea a 400 ani de la martirajul sau. Icoana a fost asezata marti, 15 septembrie, in biserica Parohiei Ineu-Centru, potrivit basilica.ro.Parohul Adrian Zaha a facut o comparatie intre reintoarcerea…

- Indragostita de Baraganul ars vara de soarele nemilos si bantuit iarna de Crivatul naprasnic, Lelia Urdarianu, sotie de fost mosier din judetul Ialomita, a zugravit acest colt de pamant romanesc in cele mai frumoase panze.

- Aflat in plina campanie electorala, președintele Statelor Unite, Donald Trump, mai rezolva unul dintre marile conflicte ale lumii: a facut pace economica, cel puțin, intre Serbia și Kosovo, dupa ce luna trecuta a obținut normalizarea relațiilor dintre Israel și Emiratele Arabe Unite. Și a venit și cu…

- Un bijutier israelian vrea sa creeze cea mai scumpa masca de protecție din lume. Aceasta va fi confecționata din 250 de grame de aur de 18 karate, 3.608 diamante și va costa 1,5 milioane de dolari, scrie Agerpres. Sharon Caro, un reprezentant al marcii de bijuterii de lux Yvel, cu sediul in Ierusalim,…

- La Instituția Prefectului – Județul Cluj a avut loc vineri o intalnire de lucru condusa de prefectul Mircea Abrudean, la care au participat reprezentanți ai Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Salajului, ai Eparhiei Greco-Catolice de Cluj – Gherla și ai instituțiilor implicate in desfașurarea manifestarilor…

- Sfantul Pantelimon este unul dintre cei mai cunoscuti si iubiti sfinti ai Bisericii lui Hristos. Pomenit in data de 27 iulie, acest sfant este adesea numit „doctor fara de arginti", aratandu-se prin aceasta cum ca el n-a umblat dupa averi si s-a multumit cu ceea ce putea avea din rosturile lui si…