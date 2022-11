Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta saptamana, in județul Suceava, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Suceava a derulat șapte activitați preventive, atat in mediul urban, cat și in mediul rural, de care au beneficiat 170 de elevi din clasele a VII-a și a VIII-a și cadrele didactice ale școlilor gimnaziale…

- In Comisia pentru Educație din cadrul Consiliului Economic și Social s-a discutat azi dimineața inițiativa legislativa care propune reintroducerea uniformelor școlare. Proiectul de lege a fost inaintat de parlamentarii partidului AUR, iar acum se afla in faza strangerii de avize de la organismele consultative.…

- Republica Moldova este expusa riscurilor multiple privind abuzul copiilor – fenomen ce vulnerabilizeaza tot mai mulți copii, iar tehnologizarea proceselor trebuie insoțite și de mecanisme de raspuns. Aceste vulnerabilitați sint generate de mai mulți factori, precum migrația de munca a populației in…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko cere mobilizarea elevilor, pentru a culege mere si a recolta cartofi, relateaza Euronews. Lukasenko denunta drept o "salbaticie" faptul ca acesti copii nu pot fi folositi sa ajute in industira agricola belarusa. "Ce fel de exemplu le vom da elevilor nostri, copiilor…

- Pentru a protesta impotriva rezultatului alegerilor și impotriva viitorului guvern condus de Fratelli d' Italia, elevii liceului clasic Manzoni din Milano au decis sa ocupe institutul si s-au adunat cu totii in sala de sport pentru a discuta despre ocuparea institutiei de invatamant. Fii…