Sportivii legitimați la CS Unirea Alba Iulia au obținut, in total, 18 medalii, dintre care 13 de aur, la Campionatul Național de Powerlifting, desfașurat in perioada 1-4 octombrie 2020, la Baile Herculane. Campionatul Național de Powerlifting, Clasic si Echipat, Juniori II si Juniori I, Seniori si Masters, masculin și feminin, s-a desfașurat cu respectarea tuturor masurilor impuse in actualul context epidemiologic. Pentru secția de powerlifting, recunoscuta la nivel național pentru performanțele sportive extraordinare, a fost prima competiție din acest an. Rezultate obținute de CS Unirea Alba…