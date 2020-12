Instituția Prefectului Județul Giurgiu va informeaza asupra situației epidemiologice actualizate la nivelul județului Giurgiu, la data de 17.12.2020: cazuri confirmate pozitiv – 5.552; cazuri vindecate și externate – 3.787; in carantina la domiciliu –748depersoane; in carantina instituționalizata – 0 persoane. Pana in prezent, dintre persoanele confirmate pozitiv, 578 sunt in izolare la domiciliu la ora actuala, iar 0 au fost externate la cerere. Pana in prezent, au fost testate 16.638 de persoane, dintre care 125 in ultimele 24 de ore. Numarul mentionat al testelor reprezinta recoltarile efectuate…