Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Consiliere și Orientare in Cariera al Universitații din Craiova deruleaza in perioada noiembrie 2020- septembrie 2021, progamul Sprijin și informare academica și Informare Academica S.I.N.A, destinat studenților anului I, ciclul licența. Potrivit managerului CCOP, Stelian Baragan scopul programului…

- Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia prin Centrul de relații internaționale, implementeaza proiectul – Consolidarea și implementarea politicilor pentru internaționalizarea Universitații „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, beneficiind de finanțare din partea Consiliului Național Pentru Finanțarea…

- Trecerea Zilelor Carierei in mediul online a dus la o scadere a numarului de participanți la eveniment. Chiar și așa, evenimentul este o reușita, spun organizatorii, Universitatea Politehnica Timișoara. UPT, prin Centrul de Consiliere și Orientare in Cariera (CCOC), a organizat, in 28 – 29 octombrie…

- Universitatea Politehnica Timisoara, prin Centrul de Consiliere si Orientare in Cariera (CCOC), a organizat, in 28 - 29 octombrie 2020, cea de-a XVII-a editie a celui mai important targ de cariera din vestul tarii - Zilele Carierei, manifestare dedicata studentilor si absolventilor interesati de oportunitatile…

- Universitatea Politehnica Timișoara, prin Centrul de Consiliere și Orientare in Cariera (CCOC), organizeaza, in 28 - 29 octombrie 2020, cea de-a XVII-a ediție a celui mai important targ de cariera din vestul țarii - Zilele Carierei. Manifestarea este dedicata studenților și absolvenților interesați…

- In zilele de 28 și 29 octombrie este programata o noua ediție a Zilelor Carierei, evenimentul menit sa ajute studenții și absolvenții din universitați sa-și gaseasca o slujba sau un stagiu de pregatire in cariera viitoare. Ediția actuala, cea cu numarul 17, are loc online, fiind organizata de Universitatea…

- Luand in calcul necesitatea adaptarii metodelor de predare la nevoile specifice ale studentilor in educatia online in vederea asigurarii unui invatamant centrat pe student, ANOSR lanseaza o serie de recomandari adresate institutiilor de invatamant superior si cadrelor didactice! In cel de-al doilea…

- Proiectul “Conferințele Caiete Silvane online”, demarat de Centrul de Cultura și Arta al Județului (CCAJ) Salaj, adresat iubitorilor de cultura, continua in aceasta saptamana cu un nou invitat - Camelia Burghele.