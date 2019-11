164 de state se angajează să-şi accelereze eforturile de eliminare până în 2025 a tuturor minelor antipersonal Cele 164 state semnatare a tratatului de interzicere a minelor antipersonal au convenit vineri, la Oslo, sa-si accelereze eforturile vizand atingerea obiectivului de eliminare pana in 2025 a tuturor acestor dispozitive letale, transmite AFP.



In raportul sau anual publicat saptamana trecuta, Observatorul minelor, o coalitie de ONG-uri, a inregistrat 6.897 de victime ale minelor de orice fel in 2018 - dintre care 3.789 ale minelor artizanele, un record - fata de 3.998 in 2014.



Prin 'planul de actiune de la Oslo' adoptat vineri, statele se angajeaza sa cartografieze…

Sursa articol: agerpres.ro

