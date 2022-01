Date statistice COVID-19 din 15.01.2022: – Total persoane confirmate: 35411 – Cazuri noi in ultimele 24 h: 163 – Total persoane vindecate: 33455 – Total decese: 1134 – Decese in ultimele 24: 2 (1. Femeie, 86 de ani, din Alba Iulia; 2. Femeie, 86 de ani, din Sebes – nevaccinate, cu comorbiditati) – Total teste COVID 19 (PCR+ teste rapide): 376148 – Total teste PCR: 308884 – Total teste rapide: 67264 – Total teste COVID 19 in ultimele 24 h: 975 – Teste PCR in ultimele 24 h: 418 (188 la SJU si 230 la DSP) – Teste rapide in ultimele 24 h: 557 Post-ul 163 de infectari, in ultimele 24 de ore, in…