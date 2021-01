Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de ieri au fost carantinate, in județul Timiș, 418 persoane și au intrat in izolare alte 234 persoane. Au fost confirmate cu COVID-19 in ultimele 24 de ore 181 de timișeni. Localitațile unde au aparut noi imbolnaviri sunt: Timișoara –88, Lugoj -11, Buziaș-3, Ciacova-1, Deta-2, Faget-2,…

- Miercuri au fost carantinate, in județul Timiș, 329 de persoane și au intrat in izolare alte 288 de persoane. Numarul de persoane confirmate cu COVID-19 in ultimele 24 de ore este de 234. Infectarile au aparut in: Timișoara –137, Lugoj -13, Buziaș-1, Deta-3, Recaș -2, Bethausen-2, Biled-1, Bucovaț -3,…

- In județul Timiș, in cursul zilei de ieri au fost carantinate, un numar de 353 persoane și au intrat in izolare 317 persoane. Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 249 din care in Timișoara –158, Lugoj -11, Buziaș -2, Deta-1, Faget-1, Gataia -2, Recaș-8, Becicherecu Mic-2, Biled-1,…

- In cursul zilei de ieri au fost carantinate, in județul Timiș, 345 de persoane și au intrat in izolare 112 persoane. Numarul de persoane confirmate cu COVID-19 in ultimele 24 de ore este de 222. Localitațile in care au aparut noi cazuri sunt urmatoarele: Timișoara –110, Lugoj -12, Buziaș -1, Ciacova-1,…

- Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore, in Timiș, a fost de 442 din care in Timișoara –179, Lugoj – 37, Buziaș -12, Ciacova -48, Deta-4, Faget -3, Gataia -20, Recaș -4, Sannicolau Mare – 6, Banloc -3, Beba Veche -1,Becicherecu Mic-3, Biled-2, Birda -1, Boldur-1, Carpiniș -3,…

- Rata de infectare a scazut in Timișoara, coborand sub 8 la 7,72. Alte localitaț cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Lugoj – 7,05; Buziaș – 3,15; Ciacova – 3,16; Faget – 3,37; Gataia -5,54 ; Jimbolia- 5,81; Recaș – 4,55; Sannicolau Mare -7,61; Barna – 3,29; Becicherecu…

- Crește vertiginos numarul cazurilor de COVID-19 in municipiul Lugoj. Dupa ce duminica au fost anunțate 51 de noi cazuri de COVID-19 in Lugoj, in aceasta dimineața rata de infectare in municipiu a ajuns la 5,42 cazuri/1.000 de locuitori. In aceasta dimineața, localitațile cu rata de…

- Rata de infectare cu coronavirus crește in Timișoara, ajungand la 7.36/1.000 locuitori, dupa ce ieri a fost 7,32. Alte localitați cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Lugoj – 4,33; Buziaș – 4,43; Ciacova – 8,76; Deta – 3,80;Gataia -3,74; Recaș – 6,40; Sannicolau Mare…