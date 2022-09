16 septembrie, 98 de ani de la încercarea URSS de a rupe Basarabia de România / Tatarbunar Astazi ne amintim și de francezii care nu ne-au fost prieteni, ci dimpotriva. Pe 15 Septembrie 1924 se declanșa “revolta” de la Tatarbunar, din Bugeac, atunci parte a Romaniei. O insurecție sovietica care incerca sa provoace o instalare a unui guvern comunist in Basarabia. Speranța lor era sa canalizeze nemulțumirile țaranilor din acea zona multietnica. Tezele sovietice din epoca ne suna și astazi cunoscut. Este ceea ce spune Dodon, sau orice alt „moldovenist”, de fiecare data: Romania este forța de ocupație in Basarabia și moldovenii sunt un popor distinct de romani. Revolta armata a venit dupa… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

