Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi, starul lui FC Barcelona, se asteapta ca echipa sa sa infrunte "un Real Madrid foarte puternic" in El Clasico, marele derby al campionatului de fotbal al Spaniei, care va avea loc in data de 18 decembrie, pe stadionul Camp Nou, informeaza goal.com. "Ma astept sa infruntam un Real Madrid…

- Messi a marcat 35 de triple in campionat, in timp ce Cristiano Ronaldo, intre timp transferat la Juventus, are 34. Argentinianul Lione Messi si-a prezentat Balonul de Aur pe Camp Nou si a marcat de trei ori in meciul FC Barcelona - Mallorca, scor 5-2, disputat, sambata, in etapa a XVI-a a campionatului…

- Atacantul francez Karim Benzema, autorul unei "duble" pentru Real Madrid in partida cu Galatasaray Istanbul (scor 6-0) din grupele Ligii Campionilor la fotbal, disputata miercuri seara pe stadionul Santiago Bernabeu, a ajuns la 50 de goluri marcate in cea mai importanta competitie continentala intercluburi,…

- Tanarul international norvegian Erling Braut Haaland (19 ani), atacantul echipei RB Salzburg, a preluat conducerea in clasamentul golgheterilor actualei editii a Ligii Campionilor la fotbal, devansandu-l pe polonezul Robert Lewandowski (Bayern Munchen), gratie "dublei" pe care a reusit-o miercuri…

- Nicolae Stanciu (26 de ani) și Ianis Hagi (21 de ani) se pregatesc sa intalneasca doua dintre cele mai importante cluburi de fotbal din Europa. Slavia Praga va juca pe teren propriu cu FC Barcelona, iar Genk se va duela cu Liverpool, anunța MEDIAFAX.Citește și: Plecare de rasunet de la PRO…

- ​Comitetul de competitii al Federatiei spaniole de fotbal (RFEF) a decis sa amâne pâna în luna decembrie primul El Clasico al sezonului, între FC Bacelona si Real Madrid, programat intial în data de 26 octombrie pe stadionul Camp Nou, în cadrul etapei a 10-a din La…

- Promoție fulger de la Ryanair. Cu cat scad prețurile pe toate destinațiile din Europa Ryanair a lansat promoția “Milioane in aer”, pentru a marca un numar record de pasageri transportați in ultimele 12 luni, respectiv 150 de milioane de clienti. Numărul de pasasgeri care au ales să…

- Barcelona primește vizita lui Inter, miercuri, de la ora 22:00, in cadrul grupelor Ligii Campionilor. Partida va fi transmisa pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Sport și liveTEXT pe GSP.ro. Barca e neinvinsa in Liga Campionilor pe Camp Nou de peste 6 ani si are 29 de victorii si trei remize…