- Expoziție cu tema „Povestea Toamnei”, la Bastionul Theresia din Timișoara. Elevii pictorului pompier Andrei Moga vor expune 50 de lucrari executate in tehnica mixta, dar și grafica, cu o abordare vesela și plina de culoare.

- Celebra lucrare a artistului abstract olandez Piet Mondrian a stat cu capul in jos in muzee in ultimii 75 de ani, scrie HuffPost. Greșeala a fost observata de un critic de arta care a venit la expoziția dintr-un muzeu german. Tabloul „New York 1” de Mondrian reprezinta linii colorate care se intersecteaza…

- O retrospectiva majora dedicata pictorului din Tarile de Jos a fost deschisa sambata, culminand cu prezentarea tabloului "New York City 1", realizat in 1941. Aceasta pictura a fost insa expusa cu susul in jos, a dezvaluit muzeul in aceasta saptamana.„Intr-o fotografie din 1944 am vazut ca tabloul se…

- O opera de arta a pictorului olandez abstract Piet Mondrian este expusa cu susul in jos in diferite galerii ale lumii de 75 de ani, afirma un istoric de arta, citat de BBC. In ciuda descoperirii recente, lucrarea, intitulata New York City I, va continua sa fie expusa astfel pentru a evita deteriorarea…

- Galeria Pygmalion și Subterana de la Casa Artelor de pe strada Augustin Pacha vor gazdui intre 28 octombrie și 15 noiembrie o expoziție a artistului Nicolae Comanescu, cel numit de critica de specialitate „calator in timp, geolog și «dirijor» al unei orchestre contemporane de oțeluri-artefacte”. Absolvent…

- Fundatia Jean Louis Calderon marcheaza implinirea a 25 de ani de la moartea pictorului Florin Niculiu prin organizarea unei expozitii de anvergura, la Galeriile Cornel Florea din Bucuresti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Pe 20 noiembrie 1872 se naștea cel ce avea sa fie denumit un poet al culorii. Anul acesta vom sarbatorii nașterea pictorului prin mai multe evenimente culturale. Se implinesc 150 de ani de la nașterea pictorului Gheorghe Petrașcu. BNR a decis sa emita o colecție numismatica comemorativa. Banca centrala…