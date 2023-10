Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru comert va incerca sa obtina din partea Beijingului mai putine restrictii pentru companiile europene, cu prilejul unei vizite de patru zile in China, vizita in care se asteapta la conversatii dure cu privire la intentia UE de a demara o investigatie asupra importurilor de automobile…

- Uniunea Europeana nu va reinnoi sanctiunile impotriva a trei oameni de afaceri rusi, cind masurile punitive actuale expira in aceasta saptamina, au declarat marti patru surse diplomatice pentru Reuters. Guvernele occidentale au impus sanctiuni economice drastice Moscovei, inclusiv interdictii de import…

- Avand in vedere miscarile deja demarate in Europa pe subiectul impozitarii suplimentare a profiturilor bancilor, posibilitatea ca o taxa asemanatoare sa fie introdusa si in Romania incepe sa se contureze. Totuși, nu toate statele membre UE merg pe linia unei impozitari suplimementare a bancilor. Guvernele…

- Administratia Biden va trimite, pentru prima data, in Ucraina, munitie care contine uraniu saracit, potrivit unui document consultat de Reuters si confirmarilor separate a doi oficiali americani, relateaza Reuters.Obuzele, care ar putea ajuta la distrugerea tancurilor rusesti, fac parte dintr-un nou…

- Polonia nu intentioneaza sa renunte rapid la utilizarea carbunelui, a anuntat miercuri Guvernul, criticand compania de stat PGE ca a devansat cu un deceniu - 2040 - tinta privind neutralitatea emisiilor de carbon, transmite Reuters.Conform unui acord semnat de Executiv cu sindicatele, Polonia intentioneaza…

- Nora Baldovin (www.b1tv.ro) Italia este cel mai recent caz al unei tari europene care a impus bancilor o taxa pe profiturile exceptionale, obtinute datorita dobanzilor mari, pentru a ajuta detinatorii de ipoteci, transmite Reuters. Republica Ceha Camera inferioara a Parlamentului ceh a aprobat in noiembrie…

- Oamenii de stiinta si militantii sunt exasperati de lipsa de actiune a organismelor internationale pentru a reduce incalzirea globala, chiar daca vremea extrema din China pana in Statele Unite subliniaza criza climatica cu care se confrunta lumea. Oficialii din domeniul energiei ai G20 trebuiau sa emita…

- Peste 4.500 de hectare au ars in doar cateva ore pe insula spaniola La Palma din Insulele Canare. Fumul s-a imprastiat in mai multe tari europene dupa cum arata imaginile din satelit captate de NASA. Au fost evacuati, preventiv, cel puțin 4000 de oameni, potrivit Reuters.