Ediția a doua a „Zilelor Tiurului” va avea loc sambata, 15 septembrie 2018, in cea mai mare localitate componenta a municipiului Blaj. Tiurenii de pretutindeni, cei ramași in localitate și toți cei interesați de eveniment vor avea parte de un program bogat in momente speciale, pregatit de organizatorii manifestarii, Primaria și Consiliul Local Blaj. Daca anul trecut, la intrarea in sat, a fost inaugurat monumentul reprezentativ al Tiurului, in acest an va fi prezentat parcul amenajat la intrarea in localitate și va fi sfințita noua capela mortuara. Muzica, dansul și voia buna nu lipsesc din program…