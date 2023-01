15 oameni au murit din cauza gripei, anunță INSP. Numărul cazurilor de infecții respiratorii a crescut în ultima săptămână Reprezentanții INSP au transmis, joi, intr-un comunicat de presa ca au fost inregistrate 15 decese din cauza virusului gripal de la inceputul sezonului. Totodata, au fost raportate și 15 cazuri de infecție simultana cu gripa și COVID și 19 cazuri de infecție simultana cu gripa și virus respirator sincițial.INSP a publicat raportul saptamanal cu privire la evoluția infecțiilor respiratorii acute, a gripei și a infecțiilor respiratorii acute severe. Acesta este valabil pentru perioada 02-08 ianuarie 2023. Potrivit INSP numarul cazurilor de infecții respiratorii a crescut de la o saptamana la alta. … Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

