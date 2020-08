Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Sancțiuni și amenzi pentru agenții economici care nu au respectat normele legale impuse de starea de alerta, in ultimele 48 de ore Potrivit IPJ Alba, in ultimele doua zile, au fost verificați 102 agenți economici și 287 de mijloace de transport, in cadrul acțiunii care vizeaza modul in…

- Ziarul Unirea Sancțiuni și amenzi de 3.400 de lei pentru agenții economici care nu au respectat normele legale impuse de starea de alerta Potrivit IPJ Alba, la sfarșitul saptamanii trecute, au fost verificați 287 de agenți economici și 284 de mijloace de transport, in cadrul acțiunii care vizeaza modul…

- Ziarul Unirea Sancțiuni și amenzi de 1400 de lei pentru agenții economici care nu au respectat normele legale impuse de starea de alerta Potrivit IPJ Alba, in ultimele 48 de ore, au fost verificați 104 de agenți economici și 172 de mijloace de transport, in cadrul acțiunii care vizeaza modul in care…

- Ziarul Unirea Sancțiuni și amenzi de 2900 de lei pentru agenții economici care nu au respectat normele legale impuse de starea de alerta Potrivit IPJ Alba, in ultimele 3 zile, au fost verificați 347 de agenți economici și 144 de mijloace de transport, in cadrul acțiunii care vizeaza modul in care sunt…

- Ziarul Unirea Amenzi de 2100 de lei, in ultimele 48 de ore, pentru agenții economici din județul Alba care nu au respectat normele legale impuse de starea de alerta Potrivit unui comunicat transmis de IPJ Alba, in ultimele 48 de ore, au fost verificați 102 agenți economici și 227 de mijloace de transport,…

- Ziarul Unirea 38 de sancțiuni pentru agenții economici care nu au respectat normele legale impuse de starea de alerta, in ultimele 48 de ore Potrivit IPJ Alba, au fost verificați 238 de agenți economici și 274 de mijloace de transport in ultimele 48 de ore, in cadrul acțiunii care vizeaza modul in…

- Ziarul Unirea IPJ ALBA continua acțiunile pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus. Au fost verificați 141 de agenți economici și 101 mijloace de transport in comun In ultimele 24 de ore, au fost verificați 141 de agenți economici și 101 mijloace de transport in comun, in cadrul acțiunii care…

- Ziarul Unirea FOTO| Terasele și barurile din județul Alba, controlate de polițiști pentru respectarea normelor legale impuse pe perioada starii de alerta. Ce nereguli au gasit oamenii legii Polițiștii din Alba au verificat 350 de terase și societați comerciale, in cadrul unei acțiuni care a vizat modul…