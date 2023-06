14 replici a avut cutremurul din judeţul Arad. INFP spune care este sursa seismelor Institutul pentru Fizica a Pamantului (INFP) anunța ca pana la ora transmiterii acestei știri, s-u inregistrat 4 replici ale cutremurului de 5,2 din judetul Arad, dintre care cinci cu magnitudine mai mare sau egala cu 2. INFP spune ca lanțul de cutremure este foarte asemanator cu cel care s-a produs in Turcia și a provocat mii de victime. ”Sursa acestor cutremure o constituie miscarea de convergenta si rotatie a microplacii Adriatice care exercita o presiune directa asupra lantului cutat al Dinarizilor, aceasta presiune fiind transmisa mai departe intregului esafodaj de blocuri litosferice din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

