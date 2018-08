Stiri pe aceeasi tema

- Berlinul va gazdui cea de-a 24-a ediție a Campionatelor Europene de atletism. "Tricolorii" pornesc cu șanse mici la medalii. Campionatele Europene de Atletism vor debuta azi, la Berlin, Germania. Romania participa la aceste intreceri cu 36 de sportivi, 18 fete și tot atația baieți. Federația de specialitate…

- Romania a obtinut sambata trei medalii de aur, una de argint si una de bronz la Campionatele Europene de canotaj de la Glasgow, sportivii din tara noastra incheind pe primul loc in proba masculina de patru rame, in cea feminina de dublu rame si in proba feminina de 8+1, in timp ce echipajul feminin…

- Europenele de juniori la tenis de masa de la Cluj Napoca s-au incheiat. Romania a obținut 11 distincții dintre care doua de aur, doua de argint și șapte de bronz. Elena Zaharia a fost vedeta Campionatelor Europene de juniori care s-au incheiat marți seara, la Cluj Napoca. Tanara de doar 13 ani și 8…

- Sute de concurenți din intreaga lume au luat startul competiției mondiale de longboard. Organizatorii spera ca in Pasul Valcan sa fie depașit recordul de viteza stabilit anul trecut. “Așteptam un record mondial de viteza. Actualul record este de 109 km/ora. Concurenții au depașit-o la antrenamente…

- Aflat la a IX-a editie, Festivalul de Sah “Lions” de la Cluj-Napoca, unul dintre cele mai puternice turnee pentru juniori care se organizeaza in Romania, a reunit la start tineri sahisti din judetele Alba, Cluj, Mures, Satu Mare si municipiul Bucuresti. Turneul a beneficiat de un fond de premiere de…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, in Parcul Tractorul va avea loc un concurs de patinaj pe role. Concursul se va desfasura pe pista de role a Parcului Sportiv Tractorul, vineri, incepand cu ora 10.00. Sunt așteptați copii, atat fete cat și baieți, cu varsta intre 6 și 12 ani, iar inscrierea…

- Andrei Dumitrescu a obținut o victorie categorica in cadrul Trofeului Teliu, cea de-a doua etapa a Campionatului Național de Viteza in Coasta Dunlop 2018. Ceilalți doi ocupanți ai podiumului au dus o lupta foarte stransa, Lucian Raduț clasandu-se al doilea, cu un avans de doar 0.084 secunde in fața…

- Tinerii maramureșeni care iși cauta un loc de munca sunt invitați la evenimentul ,,Atelierul de job-uri”, care va avea loc sambata, 19.05.2018, la Sala de Sport a Centrului Universitar Baia Mare, intre orele 10:00 – 18:00. Acesta face parte din programul Baia Mare – Capitala Tineretului din Romania,…