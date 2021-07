Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Nationala a Frantei se sarbatoreste astazi, 14 iulie, marcand, in mod oficial, Sarbatoarea Federatiei La fecirc;te de la Feacute;deacute;ration , eveniment de reconciliere si unitate a tuturor francezilor, petrecut la 14 iulie 1790. Cu un an inaintea acestei sarbatori, in Paris, locuitorii luau…

- Protest spontan la rafinaria Petromidia. Unii dintre angajați și-au strigat nemulțumirile in fața rafinariei. Oamenii spun ca merg cu teama la munca, mai ales dupa accidentul de saptamana trecuta. Reprezentanții companiei cauta soluții.

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a cerut persoanelor complet vaccinate sa poarte in continuare maști, sa pastreze distanțarea sociala și sa respecte celelalte masuri de siguranța, deoarece tulpina Delta a coronavirusului, care este extrem de contagioasa, se raspandește pe tot globul, informeaza…

- Cele mai mari probleme sunt in sectoarele 1 și 2, in cartierul Aviației și in zona Ștefan cel Mare, relateaza Realitatea PLUS. De vina sunt lucrari efectuate pe bulevardul Iancu de Hunedoara de compania Termoenergetica.Reprezentanții companiei se apara și spun ca lucrarile sunt complexe.„Avem niște…

- Captura uriașa de droguri in Portul Constanta RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : Captura record de droguri în Portul Constanta. Oamenii legii au descoperit 1,4 tone de heroina într-un container în care erau transportate diverse materiale de construcții. Erau introduse…

- CHIȘINAU, 4 mai – Sputnik. Primarul Chișinaului, Ion Ceban, susține ca administratorii localurilor care vor sa amplaseze terase in aer liber sunt in dificultate. Asta pentru ca reprezentanții PAS din CMC nu vor sa semneze pentru modificarea procedurii de amplasare a teraselor de vară. ©…

- Prima varianta a Constituției americane, cea din perioada Confederației celor 13 state americane și urmand Declarației de Independența din 1776, este scoasa la licitație marți, 27 aprilie, in cadrul Licitației de Arta Sacra, inclusiv o selecție de Carte Veche. Este o premiera pentru piața romaneasca…