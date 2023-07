14 centre rezidențiale din Prahova, verificate în prima zi de controale V. Stoica In prima zi in care s-au derulat acțiuni de control in centrele rezidențiale din județul Prahova, au fost verificați, potrivit unui comunicat de presa al Instituției Prefectului – Județul Prahova, opt furnizori de servicii sociale, la 14 obiective. Astfel, conform sursei menționate, comisiile mixte, formate din 60 de inspectori de la AJPIS, ITM, DSP, DSV, OPC, ISU și IPJ au verificat centre din localitațile Bușteni, Sinaia, Breaza, Campina, și Baicoi, Scorțeni, echipe care au constatat deficiențe precum: lipsa autorizațiilor de securitate la incendiu; lipsa controalelor medicale pentru… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

