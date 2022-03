13 şoferi au rămas fără permise Politistii Biroului Rutier Iasi au lasat fara permis 13 soferi, in urma unei actiuni de control pe strazile municipiului. Actiunea a vut loc in zilele de miercuri si joi. "La data de 2 si 3 martie, politistii din cadrul Biroului Rutier Iasi au actionat, pe raza de competenta, pentru cresterea gradului de siguranta rutiera pe drumurile publice si prevenirea accidentelor rutiere. In urma neregulilor constatate, au fost aplicate 51 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 16.510 de lei, dintre care opt pentru neacordare prioritate de trecere pietonilor si 43 pentru alte abateri. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

