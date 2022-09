M-am nascut in ’89. Generația mea, a celor care am copilarit in ’90, nu a fost niciodata obligata de regimul politic sa mearga la vreo parada. Cu toate acestea, pentru noi ziua de 13 Septembrie a fost intotdeauna speciala. In fiecare an, in dimineața acestei zile, in sufletul multor copii aparea dorința de a deveni pompieri. Coroane de flori erau depuse an de an in fața Monumentului Eroilor Pompieri din București, de pe Calea 13 Septembrie. Apoi, la finalul ceremoniei ne apropiam și ne jucam cu pietricelele albe din preajma statuii, imaginandu-ne batalioane, armate. Cred ca pe-atunci ni s-a vorbit…