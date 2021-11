13 scurtmetraje româneşti, în competiţie la Festivalul Internaţional de Film Experimental Bucureşti Treisprezece scurtmetraje romanesti sunt incluse in prima competitie nationala a Festivalului International de Film Experimental Bucuresti (BIEFF), care va avea loc anul acesta intre 17 si 21 noiembrie. Experimentele cinematografice autohtone apartin unor artisti care testeaza limitele conventionalului si propun noi forme de abordare ale limbajului audio-vizual. O alta premiera a festivalului o reprezinta focusul dedicat grupului aradean kinema ikon, nume reprezentativ pentru scena de film experimental romanesc, activ inca din 1970. Publicul va avea ocazia sa descopere o selectie a celor mai apreciate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Limbii Romane va fi sarbatorita modest in Capitala. Din cauza numarului mare de imbolnaviri cu COVID-19, Primaria Chisinau va organiza evenimente atat in Piata Marii Adunari Nationale, cat si in parcurile din sectoare.

- Cinema in aer liber, activitați sportive, ateliere pentru copii sau spectacole de improvizație sunt doar cateva dintre activitațile la care pot participa bucureștenii weekendul acesta.Asociația romana pentru cultura, educație și sport a transmis vineri, 27 august, programul activitaților organizate…

- Echipa masculina de baschet SCMU Craiova nu a avut noroc la tragerea la sorti pentru turul 1 al Cupei Romaniei. Formatia care in acest sezon va fi pregatita de grecul Michalis Kakiouzis se va duela cu vicecampioana CSU Oradea, in cel mai interesant meci al primei faze din Cupa. Tragerea la sorti s-a…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a respins, marti seara, cererea administratiei Biden de a intrerupe implementarea politicii privind imigratia introdusa de fostul presedinte Donald Trump, fortand multi solicitanti de azil sa ramana in Mexic pentru a astepta audierile din SUA,

- Un nou proiect va fi lansat in interiorul USR PLUS, iar inițiatorii vor anunța și candidatul pe care il susțin pentru funcția de președinte al partidului. Lansarea proiectului politic in cadrul USR PLUS, ce vizeaza alegerile interne pentru Biroul Național și președinția partidului, va avea loc marți,…

- Anul școlar debuteaza cu o noutate absoluta la Buzau. Peste 2.000 de prescolari si elevi din clasa pregatitoare, din municipiul Buzau, vor invața dupa model finlandez in cadrul unui proiect derulat, in premiera nationala, de Primarie si Centrul Cultural “Alexandru Marghiloman”. Programul educational…

- Turneul traditional Cupa Poli la handbal a suferit modificari notabile. Echipa maghiara Veszprem se va prezenta la competitie cu echipa U23 deoarece seniorii sunt angrenati in SEHA League, in timp ce sarbii de la Proleter Zrenjanin nu mai vin deloc din cauza pandemiei si au fost inlocuiti de CSM Resita.…

- Programul comemorarii a 420 ani de la trecea la cele veșnice a domnitorului Mihai Viteazul: – Joi, 19 august 2021 – – Ora 18:30 – Deschiderea manifestarii la monumentul Bustul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!