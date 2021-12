Stiri pe aceeasi tema

- A treia ambarcatiune cu migranti s-a scufundat in apele Greciei. 13 persoane au murit. Naufragiile au avut loc in conditiile in care calauzele prefera o ruta periculoasa din Turcia spre Italia, care evita insulele grecesti din estul Marii Egee, puternic patrulate.

- 14 oameni au murit dupa ce doua ambarcațiuni cu migranți s-au scufundat in Marea Egee, a anunțat paza de coasta din Grecia. Trei corpuri au fost recuperate si 57 de persoane au fost salvate in urma unui naufragiu, vineri, in largul insulei Paros. Cu cateva ore mai devreme, alte 11 corpuri fusesera recuperate…

- In urma naufragiului, aproximativ 90 de oameni au reusit sa se salveze, refugiindu-se pe niste stanci dupa accidentul produs joi seara.Garzile de coasta au lansat o operatiune de salvare pentru a-i aduce pe aceștia la tarm, operatiune care s-a incheiat cu succes.Cu toate acestea, miercuri, alti trei…

- Au aparut și primele informații in legatura cu persoanele care au murit dupa ce o explozie a avut loc in Italia in comuna Ravanusa din Sicilia. Dupa o acumulare de gaze, un bloc cu 4 etaje s-a deztramat.

- Mai multe zone din Turcia, inclusiv Istanbulul, au fost lovite de o furtuna deosebit de puternica. Patru oameni și-au pierdut viața, printre care și un cetațean strain, iar alte 19 persoane au fost ranite.

- In total, noua persoane si au pierdut viata luni in incendiul unui camin de batrani din estul Bulgariei, au indicat pompierii, noteaza AFP.Incendiul a izbucnit la sfarsitul dupa amiezii intr o fosta scoala transformata in camin de batrani in satul Roiak regiunea Varna , a declarat seful pompierilor,…

- "Vrem ca modelul grec sa fie aplicat si in alte tari mediteraneene, precum Italia, Spania sau Malta", porti de intrare pentru migranti si refugiati in Europa, a declarat Gerald Darmanin intr-un interviu pentru AFP. Duminica, ministrul de interne s-a dus pe insula greaca Samos din Marea Egee,…

- Alte 1018 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 12 cazuri asociate cu contact in afara țarii: : 3 - Marea Britanie, 2 - Belorusia, 2 - Turcia, 1 - Ucraina, 1 - Romania, 1 - Franța, 1 - Germania, 1 - Italia.