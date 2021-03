Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 13 politisti sau angajati ai biroul procurorului general au fost ucisi joi într-o ambuscada întinsa de o grupare criminala în statul Mexico (centru), au raportat secretariatul pentru securitate si biroul procurorului general, noteaza AFP și Agerpres. Atacul s-a produs într-o…

- Oficialii greci au anunțat ca vor sa deschida sezonul turistic incepand cu 14 mai. Autoritatile elene pun, insa, conditii. Vor permite accesul turistilor vaccinati anti-COVID, a celor care au anticorpi sau a celor care prezinta un test RT-PCR cu rezultat negativ la noul coronavirus. Agențiile de turism…

- "Au avut ei mesaj. Veniți aici ca va așteptam. Au inghețat pana am ajuns. Ma deranjeaza absolut tot. Aceste restricții sunt total neconstituționale. Cred ca domnii polițiști și jandarmi ar trebui sa ințeleaga ca ei servesc patria și poporul. In ceea ce privește legea vaccinarii, avem de-a…

- Un astfel de certificat digital va permite tuturor suedezilor sa dovedeasca faptul ca au fost vaccinati impotriva maladiei COVID-19, a precizat Anders Ygeman, ministrul pentru Dezvoltare digitala din Suedia.Certificatul va respecta legile si standardele internationale si va asigura confidentialitatea…

- Franta a ajuns la un milion de persoane vaccinate anti-Covid, dupa ce autoritatile guvernamentale au crescut ritmul de vaccinare in ultima perioada, in conditiile in care in prima saptamana a campaniei doar 500 de persoane reusisera sa se vaccineze. Guvernul francez isi propune sa vaccineze 70 de milioane…

- Mii de oameni au participat la un protest neautorizat în Amsterdam duminica împotriva lockdown-ului național pentru a încetini raspândirea coronavirusului, înainte de a fi dispersați de poliție cu tunuri cu apa, relateaza Reuters.Protestatarii s-au adunat într-o…

- Autoritatile din Costa Rica au anuntat ca au confiscat o cantitate record de droguri, in 2020. Peste 71 de tone de cocaina si de cannabis au fost descoperite de politia costaricana anul trecut – o crestere cu aproximativ 50% fata de anul anterior. Guvernul a pus cifrele record pe seama unei…

- Ucraina a decis inchiderea școlilor de astazi 8 ianuarie 2021, a restaurantelor si salilor de sport, instaland un nou „lockdown”, mai strict, impotriva raspandirii noului coronavirus. Numarul infectiilor cu coronavirus din Ucraina a inceput sa creasca din nou in luna septembrie si se mentin la un nivel…