Prima editie a expozitiei de arta contemporana „Sase – sase! Poarta-n casa!" se desfasoara in perioada 3-31 august 2022. Este organizata de Uniunea Artistilor Plastici din Romania – Filiala Iasi si se desfasoara pe simezele internetului. Conceptul expozitional reprezinta un incubator inedit de idei, care conduce privitorul catre o zona de creativitate si inspiratie. Artisti, studenti, masteranzi si doctoranzi nationali si internationali ai artelor plastice aduc in atentia publicului productii plastice de calitate. Evenimentul aduce in atentia publicului o colectie formata din 127 lucrari de pictura,…