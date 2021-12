1,23 milioane lei despăgubiri: 155 km/h în oraş, beat criţă, doi tineri ucişi! Pe masa judecatorilor ieseni se aduna cazurile vizand acordarea de despagubiri victimelor accidentelor de circulatie. Intr-o singura zi, magistratii Curtii de Apel au avut de analizat patru astfel de dosare. In toate cazurile, a fost vorba de accidente provocate doar de neatentia soferilor, de alcool sau de viteza excesiva. Intr-o singura zi, instanta a stabilit despagubiri totale de aproape un milion de euro. Va mai aminti de accidentul avocatului ce, beat crita, a condus cu 155 km/h prin oras si a ucis doi tineri la Granit? Este pe aceasta lista neagra. dar sunt si altele la fel de ingrozitoare… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

