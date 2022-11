In timp ce o mare parte din Europa reduce imprumuturile garantate de stat din epoca pandemiei, companiile italiene inca se confrunta cu datorii uriașe, complicand eforturile guvernului de a le ajuta sa depașeasca cea mai recenta criza: creșterea costurilor energiei. La 30 iunie, companiile italiene aveau in circulație linii de credit garantate de stat in […] The post 123 miliarde de euro. Italia, sufocata sub un munte de datorii first appeared on Ziarul National .